Éliminatoires Coupe du monde 2026 : Le Japon première nation qualifiée

Grâce à la victoire des Japonais face à Bahreïn (2-0) en qualifications de la zone Asie, le Japon devient la première nation à valider son ticket pour le Mondial 2026.



Largement en tête du groupe C avec 19 points à trois journées de la fin, la sélection japonaise est assurée d'être présente à la Coupe du monde co-organisée par le Canada, les États-Unis et le Mexique, qualifiés d'office en tant que pays hôtes. Il s'agira de la huitième participation de suite des "Samouraïs bleus" à une Coupe du monde.



Derrière le Japon, l'Australie occupe la 2e place (10 points), directement qualificative pour le Mondial 2026. Les Australiens ont battu facilement l'Indonésie (5-1), plus tôt dans la journée.



L'Arabie Saoudite (3e, 6 points) affronte dans la soirée la Chine, 6e et dernière du groupe. Bahreïn est désormais 5e, à quatre points de la deuxième place.