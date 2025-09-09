Éliminatoires Mondial 2026 : Kalidou Koulibaly salue la « remontada » du Sénégal face à la RDC

Kalidou Koulibaly, capitaine des « Lions », s’est exprimé après la victoire renversante du Sénégal face à la RD Congo (3-2), ce mardi 9 septembre 2025, lors de la 8e journée des éliminatoires du Mondial 2026.



Dans un message publié sur Facebook, le défenseur a salué la « remontada » de son équipe, exprimant sa fierté devant la réaction et la détermination des joueurs à aller chercher la victoire.



Voici l'intégralité de son message.



Remuntada!



Fier de notre réaction, de notre volonté de gagner et des qualités d’un groupe uni et motivé à donner toujours le meilleur de lui-même.



Le travail n’est pas terminé, mais cet état d’esprit est le bon pour atteindre notre objectif.



Maintenant focus sur nos deux derniers matchs du mois octobre.



Bravo à tous!