PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Éliminatoires Mondial 2026 : Kalidou Koulibaly salue la « remontada » du Sénégal face à la RDC



Kalidou Koulibaly, capitaine des « Lions », s’est exprimé après la victoire renversante du Sénégal face à la RD Congo (3-2), ce mardi 9 septembre 2025, lors de la 8e journée des éliminatoires du Mondial 2026.

Dans un message publié sur Facebook, le défenseur a salué la « remontada » de son équipe, exprimant sa fierté devant la réaction et la détermination des joueurs à aller chercher la victoire.
 
 Voici l'intégralité de son message. 

Remuntada!

Fier de notre réaction, de notre volonté de gagner et des qualités d’un groupe uni et motivé à donner toujours le meilleur de lui-même.

Le travail n’est pas terminé, mais cet état d’esprit est le bon pour atteindre notre objectif.

Maintenant focus sur nos deux derniers matchs du mois octobre.

Bravo à tous!


Moussa Ndongo

Mardi 9 Septembre 2025 - 23:57


