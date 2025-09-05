Éliminatoires Mondial 2026 : La RDC écrase le Soudan du Sud et met la pression sur le Sénégal

Grâce à ce succès, les « Léopards » prennent quatre longueurs d’avance sur le Sénégal et mettent la pression sur les « Lions », qui affrontent le Soudan ce soir au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio (19h00 GMT).

Un rendez-vous capital pour les hommes de Pape Thiaw avant leur déplacement à haut risque à Kinshasa, prévu le 9 septembre prochain.

Au classement provisoire, la RDC domine avec 16 points (+8), suivi du Sénégal (12 pts, +7) et du Soudan (12 pts, +6). Le Togo occupe la 4ᵉ place avec 4 points, le Soudan du Sud est 5ᵉ avec 3 points, tandis que la Mauritanie ferme la marche avec 2 unités.

La RD Congo a réalisé une excellente opération ce vendredi lors de la 7ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 en s’imposant largement face au Soudan du Sud (4-1) grâce à un doublé de Bakambu et des buts de Mbuku et Wissa.