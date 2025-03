Éliminatoires Mondial 2026 : Le Mozambique en tête, le Bénin accroché, le Gabon et le Mali assurent

La 5e journée des éliminatoires du Mondial 2026 s’est poursuivie hier, jeudi, avec neuf rencontres au programme. Le Mozambique a pris provisoirement la tête du Groupe G avec 12 points grâce à sa victoire (3-1) contre l’Ouganda. De son côté, le Bénin a été tenu en échec par le Zimbabwe, tandis que le Gabon a assuré l’essentiel face aux Seychelles. Quant à la Libye d’Aliou Cissé, elle a concédé un match nul (1-1) à domicile contre l’Angola.



Le Bénin perd deux points face au Zimbabwe

Au Moses Mabhida Stadium de Durban, le Bénin peut avoir des regrets. Les Guépards ont été tenus en échec par le Zimbabwe (2-2). Les hommes de Gernot Rohr ont fait une belle entame en menant par 2 buts à 0 grâce à des réalisations de Steve Mounié (12e) et Dodo Dokou (35e).



Les Warriors ont su rétablir la jonction avec des buts de Marshall Munetsi (44e) et de Knowlegde Musona (59e). Avec ce résultat nul, la sélection béninoise compte 8 points. Mardi au Félicia en Côte d'Ivoire, elle affronte l' Afrique du Sud (16h GMT) pour la 6e journée.



Le Gabon, leader provisoire du Groupe F

C'était prévisible et le Gabon a confirmé sa suprématie sur le terrain. Les Panthères ont dominé (3-0) les Seychelles à Franceville ce jeudi et s'emparent provisoirement du fauteuil de leader du Groupe F avec 12 points en attendant le match Burundi - Côte d'Ivoire de ce vendredi. Une belle victoire gabonaise grâce à Jim Allevinah et un doublé de Denis Bouanga.

Un nul pour la première d'Aliou Cissé avec la Libye

Pour sa première sur le banc de la Libye comme sélectionneur, Aliou Cissé a enregistré un match nul (1-1) face à l'Angola à Benghazi. Les Libyens ont failli prendre les trois points. Ils menaient depuis la 74e minute par le truchement de Muaid Ellafi avant de se faire égaliser dans les ultimes minutes de la rencontre.

Dans le Groupe D, la Libye occupe la 3e place avec 8 points après 5 journées. Quant à l'Angola, elle est 4e avec 7 points. Le Cameroun est 2e avec 9 points et le Cap-Vert prend la première place avec 10 points. Tout reste ouvert dans cette poule.



Le show du Mali face aux Comores

Annoncé comme un match piège, le Mali s'est facilité la tâche face aux Comores. Au Stade de Berkane au Maroc, les Aigles ont montré leur suprématie sur les Cœlacanthes après une prestation bien maitrisée. Ils se sont imposés sur le score de 3 buts à 0. Nene Dorgeles, Kamory Doumbia, auteur d'un doublé, ont été les grands artisans de ce beau succès des Maliens.



Grâce à ce résultat positif, le Mali compte 8 points après 5 journées dans le Groupe I et se classe 4e. Les Comores occupent la 3e position avec 9 points.