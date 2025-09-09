Réseau social
Eliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal renverse la RDC (3-2) grâce à Pape Matar Sarr



Le Sénégal renverse la RD Congo. À peine entré en jeu, Cheikh Tidiane Sabaly, après un débordement, adresse un centre parfait dans la surface adverse. Pape Matar, d’un plat du pied, trompe le gardien congolais et offre la victoire aux « Lions » (3-2) à la 88ᵉ minute.
Moussa Ndongo

Mardi 9 Septembre 2025 - 19:49


