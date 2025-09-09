Eliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal renverse la RDC (3-2) grâce à Pape Matar Sarr

Le Sénégal renverse la RD Congo. À peine entré en jeu, Cheikh Tidiane Sabaly, après un débordement, adresse un centre parfait dans la surface adverse. Pape Matar, d’un plat du pied, trompe le gardien congolais et offre la victoire aux « Lions » (3-2) à la 88ᵉ minute.
