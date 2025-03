Éliminatoires Mondial 2026 : Pape Thiaw regrette le manque d’efficacité après le nul contre le Soudan

Accroché par le Soudan (0-0) ce samedi à Benghazi lors de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le Sénégal voit sa situation se compliquer dans le groupe B. Les « Lions » occupent désormais la troisième place derrière le Soudan et la RD Congo.



À l’issue de la rencontre, le sélectionneur Pape Thiaw a souligné un manque d’efficacité. « En première mi-temps on pouvait faire la différence mais malheureusement l’efficacité n’était pas au rendez-vous. En deuxième période on est bien rentrés dans le match mais sans avoir pu marquer. On était venu pour gagner mais on repart avec un point (…) Maintenant il faut encourager les joueurs qui ont tout donné ce soir et faire focus sur le prochain match qui est une finale chez nous. Il faudra tout faire pour remporter les trois points », a déclaré le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal.