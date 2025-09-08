Éliminatoires Mondial 2026 : l’Algérie freinée, le Mali presque éliminé, le Maroc continue sa série parfaite

À l’occasion de la 8ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, plusieurs nations africaines étaient sur le front ce lundi.



Algérie – Guinée : un nul qui relance le suspense



Au stade Mohammed V de Casablanca, l’Algérie et la Guinée se sont neutralisées (0-0). Les Fennecs (19 pts) conservent la tête du groupe G mais voient l’écart se réduire avec l’Ouganda (15 pts) et le Mozambique (15 pts), tous deux vainqueurs respectifs de la Somalie et du Botswana sur le même score (2-0). Les hommes de Vladimir Petkovic devront patienter jusqu’en octobre pour espérer valider leur qualification face à la lanterne rouge somalienne (1 pt).



Pour la Guinée (4ᵉ, 11 pts), la situation devient critique : la qualification directe est désormais hors de portée. Les Syli devront impérativement s’imposer contre le Mozambique et le Botswana pour viser une place en barrages.



Mali – Ghana : les Aigles s’enfoncent



À Accra, le Mali a manqué l’occasion de se relancer et s’incline (1-0) face au Ghana. Les Black Stars (19 pts) conservent la première place du groupe I, tandis que le Mali (4ᵉ, 12 pts) voit ses espoirs s’éloigner. Non seulement les Aigles sont hors course pour la qualification directe, mais ils comptent désormais 4 points de retard sur la deuxième place, synonyme de barrages. Les deux dernières rencontres face au Tchad (1 pt) et à Madagascar (16 pts) s’annoncent décisives mais extrêmement compliquées.



Maroc : la marche en avant continue



Déjà qualifié, le Maroc poursuit son parcours parfait. Les Lions de l’Atlas ont dominé la Zambie (0-2) à Ndola et totalisent 21 points en tête du groupe E. Ils devancent largement la Tanzanie (10 pts) qui affronte mardi le Niger (6 pts). La Zambie, troisième avec 6 points, est désormais au bord de l’élimination.