PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Éliminatoires Mondial 2026 : le Gabon bat les Seychelles et prend la tête du groupe F



Éliminatoires Mondial 2026 : le Gabon bat les Seychelles et prend la tête du groupe F
Le Gabon a signé ce mercredi une large victoire (4-0) face aux Seychelles lors de la 7ᵉ journée des éliminatoires du Mondial 2026.
 
Homme du match, Denis Bouanga s’est offert un triplé éclatant, guidant les « Panthères » vers un succès sans appel.
 
Avec ce résultat, le Gabon (18 pts) prend provisoirement la tête du groupe F, devançant la Côte d’Ivoire (16 pts), en attendant le match des « Éléphants » contre le Burundi prévu le 5 septembre (19h00 GMT).
 
Cette rencontre sera décisive pour les Ivoiriens, qui tenteront de reprendre l’avantage avant leur choc direct face au Gabon le 9 septembre.
Moussa Ndongo

Mercredi 3 Septembre 2025 - 18:57


