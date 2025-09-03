Éliminatoires Mondial 2026 : le Gabon bat les Seychelles et prend la tête du groupe F

Le Gabon a signé ce mercredi une large victoire (4-0) face aux Seychelles lors de la 7ᵉ journée des éliminatoires du Mondial 2026.
Homme du match, Denis Bouanga s’est offert un triplé éclatant, guidant les « Panthères » vers un succès sans appel.
Avec ce résultat, le Gabon (18 pts) prend provisoirement la tête du groupe F, devançant la Côte d’Ivoire (16 pts), en attendant le match des « Éléphants » contre le Burundi prévu le 5 septembre (19h00 GMT).
Cette rencontre sera décisive pour les Ivoiriens, qui tenteront de reprendre l’avantage avant leur choc direct face au Gabon le 9 septembre.
