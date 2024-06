Éliminatoires Mondial 2026 : le Maroc écrase le Congo, le Cameroun cale, le Gabon renverse la Gambie

Le Maroc a enchaîné une deuxième victoire ce mardi en écrasant la République du Congo (6-0) pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.



Cette large victoire permet au Maroc de consolider sa place de leader du groupe E avec 9 points, obtenus en trois matchs. La Zambie reste deuxième avec 6 points au compteur.



Le Cameroun qui sortait d’une belle victoire contre le Cap-Vert (5-1), n’enchaînera pas ce mardi 11 juin. Les « Lions » Indomptables ont été tenus en échec sur la pelouse de l’Angola (1-1).



Dans ce groupe D, le Cameroun est premier avec 8 points. La Libye (2e, 7 points), le Cap-Vert (3e, 7 points), l’Angola (4e, 6 points) et l’Ile Maurice (5e, 4 points).



Une coupure de courant a failli gâcher le match entre le Gabon et la Gambie. En pleine rencontre, le Stade Franceville a été brusquement plongé dans l'obscurité à cause d'une panne de courant soudaine touchant toute la ville. La rencontre a été interrompue pendant presque une heure.



La Gambie qui menait (1-0) au moment de l’interruption, a été renversée par le Gabon (3-2). Après 4 journées, le Gambie ne compte que trois points et pointe à la 5e place.



2es du groupe F, les Panthères reviennent à un petit point du leader ivoirien, sous pression après son match nul face au Kenya un peu plus tôt (1-1).