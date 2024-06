Éliminatoires Mondial 2026 : le Maroc s’impose, la Côte d’Ivoire enchaîne, nul entre le Nigéria et l’Afrique du Sud

Dans cette troisième journée des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026, le choc du groupe E entre le Maroc et la Zambie a débouché sur une victoire étriquée des Lions de l’Atlas (2-1). En parallèle, la Côte d’Ivoire a maîtrisé son sujet face au Gabon (1-0) alors que le Nigéria a accroché difficilement le point du nul contre l’Afrique du Sud (1-1).



Au lendemain des succès de la Guinée, du Ghana, du Bénin et de l’Égypte combinés au nul du Sénégal, les éliminatoires de la zone Afrique comptant pour le Mondial 2026 s’enchaînaient, ce vendredi, avec trois autres rencontres au programme dont une confrontation alléchante entre le Maroc et la Zambie (2-1).



Avec ce deuxième succès en autant de rencontres, le Maroc (1er, 6 pts) prend ses distances sur la Zambie (2e, 3 pts).



La Côte d’Ivoire solide, le Nigéria dans la douleur



Champion d’Afrique en titre, la Côte d’Ivoire défiait le Gabon au stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo, un rendez-vous décisif pour deux équipes aux coudes à coudes dans le groupe F. Toujours invaincus depuis la prise de fonction d’Emerse Faé en lieu et place de Jean-Louis Gasset, les « Eléphants » ont battu (1-0) les « Léopards ».



La Côte d’Ivoire (9 pts) conforte sa place de leader dans le groupe F. De son côté, le Gabon (2e, 6pts) reste sous la menace du Kenya (3e, 4 pts) et du Burundi (4e, 4 pts).



Le duel entre le Nigéria et l’Afrique du Sud s’est soldé sur un match nul. Ce nul fait les affaires du Lesotho, qui prend la tête du groupe C. Le Lesotho a battu le Zimbabwe dans la journée.



Les Super Eagles calent à la cinquième place du groupe C, à une unité de leurs adversaires du soir et à deux longueurs du Rwanda, classé deuxième.