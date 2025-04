Le communiqué médical alarmant de Santos à propos de Neymar

Le retour de Neymar (33 ans) à la compétition aura donc duré 1h15 étalée sur deux matchs. Absent pendant 40 jours en raison d’une blessure à l’ischio, qui lui a valu de déclarer forfait pour le dernier rassemblement avec la Seleçao, le milieu offensif s’est de nouveau blessé jeudi au même endroit, au niveau de la cuisse gauche. Il fêtait pourtant sa première titularisation face à l’Atlético Mineiro, après être entré à la pause lors du match précédent, où il revenait donc à la compétition. Il est sorti en larmes du terrain, raccompagné par la voiturette qui l’évacuait. Le communiqué médical de Santos était forcément très attendu car Neymar ne dispose plus que deux mois de contrat (30 juin 2025).



Le verdict est tombé dans la nuit. «Après s’être remis d’une blessure musculaire et avoir continué à s’entraîner pour gagner en masse musculaire, Neymar Jr. a repris les matchs et, lors de la première mi-temps de la victoire du Santos FC contre l’Atlético MG, il a ressenti une nouvelle gêne à la cuisse gauche. Il a passé des examens d’imagerie et une nouvelle blessure a été confirmée, cette fois au niveau du muscle semi-membraneux. Le numéro 10 Peixe a déjà commencé son traitement et, contrairement à la précédente blessure, à un autre muscle, il n’a pas eu de rechute.» Il s’agit bien d’une nouvelle blessure musculaire qui devrait l’éloigner des terrains pendant un moment.



Neymar a peut-être déjà disputé son dernier match avec Santos

C’est d’ailleurs ce qui inquiète. Le club brésilien refuse de donner une durée d’indisponibilité. «Parallèlement, le joueur poursuivra un travail de renforcement musculaire, cherchant toujours à atteindre de meilleurs indices de masse musculaire pour prévenir de nouvelles blessures. Vous serez réévalué périodiquement pour un suivi et de nouvelles définitions de traitement. Nous savions que ces incidents pouvaient survenir en raison de temps d’arrêt. Il a été décidé, en collaboration avec le staff technique et l’athlète lui-même, que ce travail de récupération se poursuivra et, si nécessaire, de nouvelles approches seront adoptées afin d’atteindre les valeurs idéales pour son retour sur les terrains de jeu.»