Éliminatoires Mondial 2026 : le Sénégal creuse l’écart face au Soudan (2-0)

Le Sénégal creuse l’écart face au Soudan. Kalidou Koulibaly, déjà buteur, a délivré une longue passe à Pape Matar Sarr. Le milieu de terrain a éliminé un défenseur soudanais d’un geste précis avant de battre le gardien, portant le score à 2-0 à la 41ᵉ minute.
Grâce à son but et sa passe décisive, Kalidou Koulibaly s’impose comme le héros de cette première mi-temps.
