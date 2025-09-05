Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Éliminatoires Mondial 2026 : le Sénégal creuse l’écart face au Soudan (2-0)



Éliminatoires Mondial 2026 : le Sénégal creuse l’écart face au Soudan (2-0)
Le Sénégal creuse l’écart face au Soudan. Kalidou Koulibaly, déjà buteur, a délivré une longue passe à Pape Matar Sarr. Le milieu de terrain a éliminé un défenseur soudanais d’un geste précis avant de battre le gardien, portant le score à 2-0 à la 41ᵉ minute.
                                                 
Grâce à son but et sa passe décisive, Kalidou Koulibaly s’impose comme le héros de cette première mi-temps.
Moussa Ndongo

Vendredi 5 Septembre 2025 - 21:50


