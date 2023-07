Eliminatoires Mondial 2026 : le Sénégal dans le groupe B avec la Mauritanie, la RD Congo…

Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde en Zone Afrique a eu lieu, ce jeudi 13 juillet 2023, à Abidjan. Tête de série, le Sénégal est logé dans le groupe B avec la RD Congo, la Mauritanie, le Togo, le Soudan et Soudan du Sud.



En quête d’une quatrième participation en phase finale de Coupe du monde après 2002, 2018 et 2022, le Sénégal hérite d’un tirage clément. Les « Lions » feront face à des adversaires abordables. Ils ont comme adversaire la RD Congo, la Mauritanie, le Togo, le Soudan et Soudan du Sud.



Pour les éliminatoires, les 54 équipes de la Confédération africaine de Football (CAF) sont réparties en neuf groupes de six.



Les vainqueurs de chaque groupe seront automatiquement qualifiés pour la Coupe du monde de la FIFA 2026. Les quatre meilleurs deuxièmes des groupes joueront dans un tournoi de barrage de la CAF. Le vainqueur du tournoi participera au tournoi de barrage de la FIFA avant de rejoindre les Amériques.



Au total, 48 nations seront en compétition à l’été 2026 aux Etats-Unis, Canada et Mexique. Tous tenteront de succéder à l’Argentine, sacrée en décembre dernier au Qatar. Le continent aura neuf (9) représentants à la Coupe du monde.