Éliminatoires Mondial 2026 : le Sénégal frappé par une vague de blessures, Moustapha Sadio relativise

« Des joueurs comme Abdou Diallo peuvent dépanner »



Le Sénégal doit affronter le Soudan et le Togo les 22 et 25 mars pour les 5es et 6e journée des qualifications à la Coupe du Monde 2026. Cependant, à l'approche de ces matchs décisifs, l'équipe nationale est confrontée à une vague de blessures qui touchent plusieurs cadres.Les « Lions » enregistrent en effet de nombreux absents dans tous les secteurs de jeu : Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Chelsea), Seyni Dieng (Middlesbrough), Ismaïl Jakobs (Galatasaray), Habib Diarra (Strasbourg), Édouard Mendy (Al-Ahli), El Hadji Malick Diouf (Slavia Prague) et Abdallah Sima (Brest) sont blessés. De son côté, Chérif Ndiaye n'était pas convoqué pour le dernier match de l'Étoile Rouge de Belgrade.Cette cascade de forfaits constitue un véritable casse-tête pour le nouveau sélectionneur Pape Thiaw, qui doit revoir ses plans et trouver des remplaçants compétitifs.Toutefois, le journaliste sportif Moustapha Sadio invite à relativiser. Selon lui, certaines absences sont moins impactantes que d'autres : « Nicolas Jackson, par exemple, n'était pas titulaire lors des quatre derniers matchs de la sélection en octobre et novembre. Abdallah Sima, quant à lui, manque régulièrement les rassemblements ».Pour Moustapha Sadio, les absences les plus judiciables sont celles : « d’Edouard Mendy qui est incertain après la blessure qu’il a eu avec son club Al Hilal. Éventuellement, Habib Diarra qui marche sur l’eau, qui a marqué les trois derniers buts du Sénégal au mois de novembre. Ou encore la blessure d’Iliman Ndiaye que Pape Thiaw utilisait beaucoup au milieu de terrain ou derrière l’attaquant. »Malgré tout, Moustapha Sadio reste optimiste et estime que l'effectif des « Lions » reste solide : « Le Sénégal dispose de joueurs polyvalents capables de s'adapter. Le poste le plus problématique pourrait être le côté gauche, avec les absences d'El Hadji Malick Diouf et d'Ismaïl Jakobs. Mais des joueurs comme Abdou Diallo peuvent dépanner ».Le journaliste de la Rts2 conclut en mettant en avant la richesse du milieu de terrain avec des joueurs comme Lamine Camara, Pape Guèye, Idrissa Gana Gueye et Pape Matar Sarr. En attaque, Boulaye Dia, en grande forme avec la Lazio, pourrait apporter des solutions.A noter que le sélectionneur national du Sénégal, Pape Thiaw, dévoilera sa liste ce jeudi 13 mars.