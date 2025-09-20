Éliminatoires Mondial U20 Féminin : Le Sénégal domine l’Algérie (2-0) et se rapproche du 2ᵉ tour

L’équipe féminine U20 du Sénégal a fait un grand pas vers le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde U20 Féminine – Pologne 2026. Les « Lioncelles » se sont imposées 2-0 face à l’Algérie, ce samedi, au stade Lat-Dior de Thiès.



Les réalisations sénégalaises portent la signature de Marie Louise Sarr et Khadija Badio. Le match retour est prévu le samedi 27 septembre à Blida en Algérie.