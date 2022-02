Éliminatoires Mondial féminin 2022: le Sénégal hérite du Nigeria au 5ème tour

Les « Lioncelles » qui ont parcouru un long chemin en éliminant le Mali, la Guinée et le Maroc vont se dresser contre les Nigérianes, pour une qualification au Mondial féminin Costa Rica 2022.



L’équipe nigériane, large vainqueur de son derby (3-0) face au Cameroun sera un gros morceau pour les filles d’Aicha Henriette Ndiaye. « Nous savons tous le vécu du Nigeria dans le football féminin. Si le Sénégal est en phase de l’affronter, c’est parce que qu’il y a de la progression. Le Sénégal et le Nigeria ont mérité leurs places dans ce dernier tour. Nous voulons aussi cette qualification à ce Mondial. Nous comptons aborder cette double confrontation avec beaucoup d’énergie, de sérénité, d’engagement. On tentera de revenir du Nigeria avec un point positif et essayer de jouer la qualification à domicile », a fait savoir la sélectionneuse des « Lioncelles ».



La manche aller est prévue le 10 mars prochain au Nigeria, celle retour 15 jours plus tard au Sénégal.