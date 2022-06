Eliminatoires coupe du Monde Basket: Les "Lions" affrontent l’Égypte à Alexandrie vendredi

L’équipe nationale masculine de basketball du Sénégal va affronter celle de l’Égypte, vendredi, à Alexandrie, pour le compte du premier match de la troisième fenêtre des éliminatoires du Mondial. Et ça sera avec l’ambition de confirmer sa première place dans le groupe D des éliminatoires de la Coupe du monde de la discipline, zone Afrique.



Le Sénégal, leader de la poule D, mise sur un effectif renforcé par la présence de Gorgui Sy Dieng, pivot sénégalais des Hawks d’Atlanta.



Les Lions, sans leur entraîneur Boniface Ndong, membre du staff des Denver Nuggets (NBA) avaient déjà battu l’Egypte en février dernier, à Dakar, lors de la deuxième fenêtre des éliminatoires du Mondial.



Après l’Égypte, les Lions vont enchainer contre la République démocratique du Congo (RDC), samedi, dans le cadre de cette troisième fenêtre des éliminatoires avant de jouer le Kenya, dimanche.



Le Sénégal est leader de son groupe avec 5 points (+58). Il est suivi de la RD Congo avec le même nombre de points mais une différence de points moins favorable (+4), l’Égypte (3ème, 5 pts +47) et le Kenya (3ème, 3 pts -109) occupant respectivement les deux dernières places de la poule D.



Les éliminatoires, zone Afrique, de la Coupe du monde FIBA 2023 se disputent sur une période de 15 mois (novembre 2021, février 2022, juillet 2022, août 2022 et février 2023).



Les trois meilleures équipes des groupes A, B, C et D vont se qualifier pour le second tour de ces éliminatoires (groupes E et F), qui se déroulera en août 2022.



Les deux meilleures de chacun des deux groupes et la meilleure troisième obtiendront les cinq billets pour aller représenter l’Afrique au tournoi mondial de 2023, co-organisé par l’Indonésie, le Japon et les Philippines.



