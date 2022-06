Eliminatoires de la CAN 2023 : le Burkina Faso renverse l'Eswatini (3-1)

Grâce à un doublé de Dango Ouattara, le Burkina Faso a renversé l'Eswatini (3-1), mardi à Johannesburg pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023.



Déjà passeur et buteur lors de la victoire inaugurale sur le Cap-Vert (2-1), l’attaquant de Lorient a réussi un doublé ce mardi après-midi à Johannesburg face à l’Eswatini (3-1). Au terme d’une heure pauvre en rythme et en occasions de but, ce sont pourtant les hôtes du jour qui avaient pris l’avantage contre le cours du jeu, quand une longue ouverture aérienne de Thwala surprenait Tapsoba et finissait dans les pieds de Ndzinisa.



Titularisé entre les poteaux à la place d’Hervé Koffi, rentré en Belgique pour raisons personnelles, le jeune Kilian Nikiema ne pouvait qu’effleurer la frappe, qui allait mourir au fond des filets (64e, 1-0).



Le réveil des Etalons ne se faisait pas attendre. Sangaré trouvait Dango Ouattara, replacé dans l’axe, qui ne laissait aucune chance à Sandanezwe après un magnifique enchaînement contrôle-frappe (69e, 1-1). Intenable, le Merlu doublait la mise avec classe et sang-froid, sur un service en profondeur de Blati Touré (75e, 1-2). Face à un Eswatini réduit à dix par l’expulsion de Mkhonta, les remplaçants participaient aussi à la fête. Badolo (Sheriff Tiraspol) décalait Aziz Ki.



Le joueur de l’ASEC Mimosas creusait l’écart et ouvrait son compteur en équipe nationale (85e, 1-3). Sans leur sélectionneur Hubert Velud, testé positif au Covid et privé de banc, les demi-finalistes de la dernière CAN avaient fini par s’imposer en patrons et sont plus que jamais leaders de leur groupe.



Avec football365