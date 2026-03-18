Affaissement d’un talus sur la VDN2 : les travaux de réparation démarrent le 19 mars pour une durée de trois mois

Une houle relativement importante est notée sur les côtes de la presqu'île de Dakar particulièrement sur sa partie Nord englobant la plage de Cambéréne depuis le début du mois de Mars 2026.



Cette forte houle est devenue avec le changement climatique, un phénomène récurrent avec des pics notés aux mois de Mars, Avril, Octobre et Novembre. Elle a impacté les berges de la plage de Cambéréne entrainant des désordres sur les talus de protection de la contre-allée de l'ouvrage du bowstring de la Voie de Dégagement Nord (VDN2); désordres constitués d'un affaissement du pied de talus de la contre-allée côté plage mais aucunement le pont et les voies de circulations automobiles.



Le même phénomène s'était produit en 2023 sur le site et avait nécessité une intervention rapide pour rétablir l'intégrité des talus en question avec une protection par enrochements.



L'AGEROUTE, agence d'exécution du Ministère des Infrastructures, a instruit l'entreprise qui a exécuté les travaux de procéder aux réparations dans les meilleurs délais, vu que l'ouvrage est toujours sous garantie et que la réception définitive des travaux n'est pas encore prononcée.



Dans ce sens, lesdits travaux vont démarrer à compter du Jeudi 19 Mars 2026 sur une durée prévisionnelle de trois (3) mois pour réaliser une protection maritime du talus sur tout le linéaire présentant potentiellement un risque soit 825 mètres.



Les travaux n'auront aucun impact sur le trafic car ils vont se dérouler hors des emprises de circulation des véhicules.

Le Ministère des Infrastructures à travers, l'AGEROUTE Sénégal réitère aux usagers de la route son engagement à améliorer la mobilité et à préserver la sécurité des usagers.