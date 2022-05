Eliminatoires de la CAN2023: les "Lions" entament leur préparation ce lundi à 17h

Les "Lions" du Sénégal vont effectuer cet après-midi, à 17 heures, leur premier galop d’entraînement pour la préparation des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023, lit-on sur Aps.



Le sélectionneur national du Sénégal, Aliou Cissé, va s’entretenir avec la presse à 16 h 45.



Cette première séance d’entraînement se tiendra à huis clos à l’exception de ses quinze premières minutes.



Les journalistes seront également invités à assister aux quinze premières minutes des séances d’entraînement prévues jeudi et vendredi.



Aliou Cissé a publié vendredi dernier une liste comprenant deux nouveaux joueurs en équipe nationale, Demba Seck (Torino, Italie) et Ilimane Ndiaye (Sheffield United, Angleterre).



Alpha Diounkou, sociétaire de l’équipe B du FC Barcelone Espagne), avait été appelé lors de la double confrontation entre le Sénégal et la Guinée-Bissau (2-0 et 1-0) pour les éliminatoires de la dernière CAN. Diounkou, appelé en sélection nationale pour les deux prochains matchs des Lions, avait été sélectionné pour pallier le forfait de Lamine Gassama.



Les Lions recevront le Bénin, samedi prochain à 19 heures, au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, avant d’aller affronter le Rwanda à Kigali, le 7 juin.