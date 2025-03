Éliminatoires du Mondial 2026 : Les « Lions » au complet pour leur deuxième séance d’entraînement

Les « Lions » du Sénégal ont effectué leur deuxième séance d’entraînement ce mardi 18 mars 2025, sur la pelouse du terrain annexe du Stade Abdoulaye Wade, dans le cadre de la préparation des 5e et 6e journées des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. L’équipe affrontera le Soudan le 22 mars, puis le Togo le 25 mars.



Le sélectionneur Pape Thiaw peut désormais compter sur un effectif au complet avec l’arrivée de Pathé Ciss, Ilay Camara, Antoine Mendy, Moussa Ndiaye, Abdoulaye Seck, Édouard Mendy, Yehvann Diouf et Pape Matar Sarr, qui ont rejoint le groupe à Diamniadio.



Seul Abdallah Sima n’a pas pris part à la séance collective. L’attaquant du Stade Brestois, touché aux adducteurs lors de son dernier match en club, a suivi un entraînement spécifique sous la supervision du préparateur physique Hussein Farhat, rapporte Wiwsport.



La séance du jour a été axée sur la conservation du ballon, la précision des passes, les reprises de volée et les arrêts pour les gardiens, sans mise en place tactique ni opposition.



La prochaine séance, prévue ce mercredi 19 mars, se déroulera à huis clos avant le départ des « Lions » pour Benghazi jeudi soir.