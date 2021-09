Eliminatoires mondial 2022 : Voici les 11 « Lions » qui vont affronter le Congo

Quelques changements sont notés pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde. Trois (3) joueurs ont été remplacés par Aliou Cissé. il s'agit de (Cheikhou Kouyaté, Pape Matar Sarr et Saliou Ciss). Cissé a maintenu 8 des 11 joueurs qui avaient débuté le match contre le Togo, au stade Lat Dior de Thiès.



La défense est composée de Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Fodé Ballo Touré et Ibrahima Mbaye, accompagné d’Edouard Mendy sur la ligne de but. Au milieu, Joseph Lopy, remplace Cheikhou Kouyaté, il est associé à Gana Guèye.



Ismaila Sarr et Abdallah Sima remplaçant de Pape Matar Sarr occupent les couloirs. Sadio Mané et Boulaye Dia sont placés à l’attaque.





Gardien : Edouard Mendy



Défense : Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Fodé Ballo Touré Ibrahima Mbaye



Milieu : Joseph Lopy, Gana Guèye, Abdallah Sima



Attaque : Ismaila Sarr, Boulaye Dia, Sadio Mané