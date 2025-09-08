Éliminatoires mondial 2026 : le Sénégal affronte la RDC ce mardi au stade des Martyrs de Kinshasa

L’équipe nationale de football du Sénégal va effectuer un déplacement décisif ce mardi, au stade des Martyrs de Kinshasa pour affronter celle de la République Démocratique du Congo (RDC), en match comptant pour la huitième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 prévue aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.



Apres la victoire contre le Soudan, vendredi dernier, les Lions de la Téranga qui ont accumulé un total de 15 points sont revenus à un point du leader. Ils vont ainsi affronter leur adversaire de la poule B, Léopards de la RDC qui eux détiennent 16 points.



Depuis le début des éliminatoires, les protégés de Pape Bouna Thiaw n’ont encaissé qu’un seul but lors du match disputé face à la RDC, le 6 juin 2024, au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio. Avec un cumul de 23 matchs sans défaite, les champions d’Afrique 2022 veulent poursuivre leur parcours sans faute en faisant un grand pas pour leur troisième qualification successive à la Coupe du Monde.



Par ailleurs, rappel L'Aps, les Lions seront, toutefois, handicapés en défense par le forfait du défenseur Moussa Niakhaté. Il n’a pas terminé, vendredi, le match contre le Soudan au stade Me Abdoulaye Wade.