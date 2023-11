Élu pour quatre ans à la tête de Mbour Basket Club : Mohamed Habiboulah Fall se dit "motivé et engagé à relever le défi"

Mbour Basket Club a tenu son assemblée générale élective le samedi 18 novembre à la salle de délibération de la mairie de Mbour. À l'issue des travaux, Mohamed Abiboulah Fall a été élu président par acclamation pour quatre ans à la tête du club. Le nouveau président de Mbour Basket Club se dit motivé et engagé à relever le défi.



Cheikh Issa Sall a passé le relais à Mohamed Habiboulah à l'issue de l'assemblée générale élective de Mbour Basket Club, tenue samedi. Mohamed Habiloulah Fall a été élu par acclamation pour quatre ans. Un nouveau challenge pour l'ex-chargé de communication de Stade de Mbour.



« C’est un grand plaisir et une fierté pour moi en tant que fils de Mbour d'être à la tête de Mbour Basket Club, seul et unique club de la région de Thiès en N1 chez les filles. L'objectif sera de bâtir une équipe solide qui pourra jouer les premiers rôles dans le basket sénégalais. Je suis très motivé et engagé à relever le défi », a déclaré le nouveau président de Mbour Basket Club.



« Notre ambition c’est de porter l’équipe au plus haut niveau. Et c’est avec tout le monde qu’on va le faire. C’est avec des projets que nous allons le faire. Le pilotage à vue n’a jamais réglé les problèmes. C’est dans un cadre organisé avec une méthode et de la rigueur qu’on va y arriver », a-t-il dit.



Le nouveau bureau sera installé la semaine prochaine à l'occasion de la première réunion du Comité directeur.