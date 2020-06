Emeutes au Cap Skiring : les 8 jeunes condamnés à 6 mois avec sursis et une amende de 4 millions FCFA

Les (8) jeunes arrêtés lors des émeutes au Cap Skirring, au sud du Sénégal pour réclamer l'eau, ont écopé d’une peine de six (6) mois avec sursis et une amande de 4 millions F Cfa, à payer solidairement.



La manifestation interdite a été violemment réprimée. Six personnes ont été blessées et évacuées à l’hôpital de Ziguinchor, trois côté manifestants et trois côté forces de l’ordre. Des dégâts matériels ont également été notés avec deux véhicules de la gendarmerie saccagés.