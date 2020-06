Émeutes du couvre-feu à Kaolack : heurté par une voiture de la police, un jeune manifestant est dans un état critique

Un jeune manifestant a été heurté par un véhicule de la police mercredi soir à Kaolack, au centre du Sénégal, lors d'une manifestation nocturne contre le couvre-feu. Selon des informations rapportées par nos confrères de l'observateur, il a été acheminé aux urgences du centre hospitalier régional et se trouve dans un état critique.



La police a procédé à des arrestations et, dans la précipitation, le correspondant de la Sen TV, a été embarqué. Il sera retenu dans les locaux du commissariat de Ndorong avant d'être relâché des heures plus tard.