Emigration clandestine : 5 morts, plusieurs personnes portées disparues et une soixantaine admise à l’hôpital en Mauritanie

Deux pirogues transportant des candidats à l’émigration clandestine, en partance pour l’Espagne, ont échoué au large des côtes mauritaniennes. Cinq (5) personnes y ont perdu la vie et une soixantaine admise à l’hôpital dont deux (2) en réanimation.



Selon la Rfm, plusieurs personnes qui étaient à bord des deux pirogues sont portées disparues. Ces dernières ont quitté Mbour l’une, il y a deux semaines et l’autre, dix (10) jours.



Elles ont rebroussé chemin à cause des vents forts, des problèmes de moteurs et de manque de nourriture.



Selon le témoignage des rescapés, plusieurs personnes dont on ignore le nombre, ont disparus en cours de route.