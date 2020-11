Emigration clandestine : les acteurs judiciaires corsent la lutte et mettent en garde les passeurs

Le procureur général près de la Cour d’appel de Saint-Louis avertit les convoyeurs des candidats à l’émigration clandestine. Madiaye Niang a tenu à les informer que la loi punit ce délit et que des mécanismes seront mis en place pour mettre fin à ce fléau.



« La loi s’intéresse davantage sur ces réseaux de trafiquants. Mais maintenant ces trafiquants sont suffisamment organisés. Quand la police et la gendarmerie arrivent, ils ont déjà organisé leur fuite, ce qui leur reste sur les bras, c’est simplement les candidats en voyage qui sont pas réellement la cible principale d’institution judiciaire », a soutenu le procureur lors d’une rencontre sur le trafic de migrants.



Madiaye Niang est convaincu que la Division nationale des trafics de migrants, qui est aujourd’hui une instance de la police peut aider à faire arrêter les passeurs. « Aujourd’hui, avec ce qu’on envisage un tout petit peu, voir avec la Division nationale des trafics de migrants qui est maintenant une instance de la police, elle peut aider à exploiter les téléphones portables avec les satellites pour pouvoir localiser ceux qui ont dû partir peut-être deux ou trois jours avant. C’est ça qui permet de les sauver », a-t-il avancé.



Il a estimé que, si l’émigration clandestine prend cette ampleur, c’est « peut-être parce que les procureurs ou les acteurs judiciaires ne sont pas forcément habitués à sortir de cette routine pour gérer un peu plus inédite ces domaines ».



« Infiltrer les réseaux, parfois même discuter avec certains organisateurs pour les procurer l’immunité en échange de dénonciation des plus grands organisateurs, avoir des programmes d’enquêtes conjointes avec soit des équipes extérieures, tout cela est prévu par la loi », a-t-il fait savoir.