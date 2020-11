Emigration clandestine: « les seuls responsables sont les jeunes et leurs familles », selon le Dg de la DER

Le Dg de l’institution chargée de l'Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER) ne parle pas le même langage que ceux qui tirent sur l’Etat concernant l’émigration irrégulière à travers les "pirogues de la mort". Situant les responsabilités, Pape Amadou Sarr a pointé un doigt accusateur les jeunes.



« Les gens font le lien entre le départ et le besoin d’emploi. Moi je ne le ferai pas tout simplement, parce qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le départ à l’émigration et la question de l'emploi », a tenu à souligné le Dg de la Der dès l’entame de ses propos. « Cela relève de l’amalgame », a-t-il avancé.



Poursuivant, M. Sarr d’ajouter : « Nous avons décidé d’octroyer 1000 milliards de F Cfa aux jeunes du Sénégal sur une demande du Chef de l’Etat dans sa dynamique de création d’emplois ».



Il a appelé à plus de responsabilités des uns et des autres. « Il faut qu’on soit responsable et dire les choses telles qu’elles sont. C’est de la responsabilité des jeunes de partir de façon frauduleuse, d’enfreindre les lois de pays amis, d’aller en Espagne, d’entrer sur un territoire en enfreignant les règles élémentaires de respect des frontières et que ces personnes, une fois sur place, sont arrêtées menottées, mises dans des conditions difficiles et rapatriées. C’est de leurs responsabilités et de la responsabilité de leurs familles », dixit le Dg de la Der.



M. Sarr a précisé que « l’émigration clandestine est un phénomène naturel que nul ne peut combattre ». Il se prononçait en marge du lancement de la semaine de l’entrepreneuriat co-organisée entre la DER et Jokkolabs, une organisation indépendante à but non lucratif qui s'active dans l'entrepreneuriat.