Émigration irrégulière : 112 migrants interpellés au large de Ouakam

Selon la Gendarmerie nationale, en exploitant un renseignement faisant état d’une pirogue chargée de migrants clandestins au large de Ouakam, les éléments de ladite Brigade, appuyés par la Section Spéciale chargée de la Protection de l’Environnement, ont mené une opération en mer. Celle-ci a permis l’interpellation des passagers de l’embarcation.

Les migrants, partis depuis la République de Gambie, étaient visiblement affaiblis, affamés et épuisés, précise la Gendarmerie.

Ils ont également indiqué que le capitaine de la pirogue avait été exfiltré par une petite embarcation vers 06 heures du matin.

Ainsi, en plus des 19 candidats interpellés la veille, les 112 migrants interceptés ce jour portent à 131 le nombre total d’individus arrêtés dans le cadre de la lutte contre l’émigration irrégulière.

Le bilan communiqué par la Gendarmerie nationale se présente comme suit :

- 112 candidats interpellés, dont : dix-sept (17) Maliens, trente-trois (33) Sénégalais, soixante-deux (62) Gambiens ;

- la saisie d’une pirogue ;

- de huit (08) bidons de 20 litres d’essence.

La Gendarmerie nationale invite la population à renforcer la collaboration afin d’endiguer ce phénomène.

La Brigade territoriale de Ouakam a procédé à l’interpellation de plusieurs candidats à l’émigration irrégulière le mardi 16 septembre 2025, aux environs de 08 heures.