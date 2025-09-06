Émigration irrégulière: 23 candidats et un présumé organisateur arrêtés à Mbodiène

Dans le cadre de la lutte contre l’émigration irrégulière, la Compagnie de Gendarmerie de Mbour a intensifié la surveillance des principaux points de départ, particulièrement en cette période de Gamou, propice aux tentatives de voyage clandestin.



Le vendredi 05 septembre 2025, une opération conjointe menée par la Brigade territoriale de Joal, avec l’appui de la Brigade de Recherches de Mbour, dans les villages de Mbodiène et ses environs, a permis l’interpellation de vingt-trois (23) candidats à l’émigration irrégulière, tous de nationalité sénégalaise, indique un communiqué de la Gendarmerie nationale.



Par ailleurs, un individu suspecté d’être l’organisateur de ce convoyage a été arrêté.



La Gendarmerie nationale réaffirme son engagement dans la lutte contre ce fléau et appelle les populations à la vigilance.