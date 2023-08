Emigration irrégulière: encore 156 personnes parties du Sénégal débarquent en Espagne ce mardi

A ce rythme, le Sénégal risque d'être dépouillé de sa substance juvénile (70% de la population). Alors que plus de 1025 Sénégalais attendent d'être rapatriés à Dakhla (Maroc) après une aventure en mer vers l'Espagne qui a échoué. Et que plusieurs morts et portés disparus sont enregistrés ces trois derniers mois, la directrice de l'ONG Caminando Frontera rapporte ce mardi matin 22 août 2023, l'arrivé de deux convois de 88 et 68 personnes partis du Sénégal.



Helena Maleno indique que l'une des pirogues qui transportait 68 personnes à son bord a débarqué à Tenerife ce matin. Tandis que l'autre qui embarquait 88 personnes a amerri à El Hierro.



Il faut souligner que l'Île de Tenerife est actuellement en proie à de violents incendies.