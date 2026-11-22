Le ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé, a qualifié de « non-événement » son exclusion de Pastef aux côtés du président Bassirou Diomaye Faye et de 29 autres responsables, ce dimanche 22 novembre 2026 dans l’émission « Point de vue » sur la RTS, estimant que cette décision entérine une rupture politique déjà ancienne. « C’est leur cuisine interne. C’est leur plat, ils en ont cuisiné, ils en mangeront », a-t-il réagi, tout en suggérant que cette annonce relève d’une opération de communication.



Le responsable politique a indiqué concentrer désormais son action partisane sur l’implantation nationale de sa formation, Kiiraay, sans négliger ses charges ministérielles. « Chacun gagne chez soi et Kiiraay gagne partout », a-t-il lancé. Il a particulièrement ciblé la Casamance et Ziguinchor, fief d’Ousmane Sonko, où il affirme observer un basculement du rapport de forces après sa dernière tournée locale. « On a dit que personne ne le suivra. Tout le monde a suivi », a-t-il soutenu, tout en renvoyant la mesure réelle de cette dynamique aux prochaines élections.



Évoquant le soutien historique des populations du Sud envers le leader de Pastef, Yankhoba Diémé a reconnu que « la Casamance s’est donnée pendant longtemps pour un fils », mais il a déploré les blocages actuels sur des infrastructures sanitaires et routières. Il a ainsi annoncé la tenue d’un conseil interministériel à Ziguinchor les 3 et 4 décembre prochains pour évaluer le plan de développement de la région et relancer le programme « Diomaye pour la Casamance », avant un meeting politique.



Au-delà des rivalités d’appareils, le ministre a rappelé que les citoyens exigent des réalisations concrètes plutôt que des querelles politiques. « Ils attendent des livreurs », a-t-il résumé. Yankhoba Diémé a assuré que le reste du mandat servira à concrétiser les promesses sous l’impulsion du chef de l’État et du Premier ministre Al Aminou Lo, dont il a salué les négociations avec le Fonds monétaire international, citant aussi les prochaines actions de l’État à Tambacounda et Kédougou avec le déploiement d’un hôpital militaire de campagne à Saraya.