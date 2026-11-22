Le ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé, s’est prononcé à propos du rejet de la loi de finances rectificative (LFR) 2026. Il a accusé une frange de la majorité parlementaire de privilégier l’affrontement politique avec Bassirou Diomaye Faye au détriment des populations. « Ce n’est pas parce que cela peut apporter une reconnaissance politique au président de la République qu’il faut s’y opposer », a-t-il lancé, ce dimanche 22 novembre 2026 dans l’émission« Point de vue ».



Le responsable gouvernemental a illustré son propos avec le pont Émile-Badiane, qui reçoit cinq (5)milliards de francs CFA dans le collectif budgétaire pour des travaux de renforcement avant la construction d’un nouvel ouvrage, et le futur hôpital de niveau 3 de Ziguinchor, doté d’une enveloppe de 95 milliards de francs CFA. Yankhoba Diémé a relevé que des députés contestent aujourd’hui ces deux chantiers alors qu’ils réclamaient auparavant leur réalisation. Il a également cité les subventions à l’énergie et le doublement des bourses familiales parmi les mesures sociales du texte. « La politique, c’est l’art de gérer la cité et vous la gérez pour le bonheur des citoyens », a-t-il rappelé.



Le ministre a défendu un chef de l’État libre de toute tutelle partisane et lié aux Sénégalais par un contrat moral pour agir au service de tous. Il a qualifié le rejet de la LFR le 3 novembre dernier, sans examen du contenu après son dépôt le 18 septembre, de blocage institutionnel. Face aux accusations d’insincérité budgétaire, il a répliqué que le texte visait simplement à ajuster les prévisions aux recettes et dépenses réelles. « Le budget, ce n’est ni le Coran ni la Bible », a-t-il affirmé.



Yankhoba Diémé a ainsi justifié le décret présidentiel du 19 novembre mettant la loi en vigueur sur la base de l’article 68 de la Constitution pour sortir de l’impasse, tout en renvoyant les contestataires aux voies de recours légales. Inquiet du rejet des crédits des Forces armées et de l’Intérieur, il a qualifié le budget de « carburant » de la République. Sans préciser si l’Exécutif usera du même mécanisme pour la loi de finances initiale de 2027, il a assuré que le président garantira la continuité de l’État, de l’éducation, de la santé et de la sécurité.