Face au drame des traversées maritimes, le ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé, a érigé l'insertion professionnelle en priorité absolue pour retenir la jeunesse au pays. Invité de l'émission « Point de vue » ce dimanche 22 novembre 2026, il a insisté sur les limites de la seule réponse sécuritaire et a rappelé que le chef de l'État considère désormais l'emploi des jeunes comme une question de sécurité nationale. « Le point sur lequel il faut booster, c'est le point de l'emploi », a martelé le ministre pour réclamer des perspectives économiques durables.



Pour concrétiser cette ambition, Yankhoba Diémé veut capitaliser sur le vivier des Jeux olympiques de la jeunesse, au cours desquels 23 000 volontaires ont reçu une sélection, 16 000 ont passé une audition et entre 6 000 et 7 000 ont assuré le déploiement sur le terrain. Le responsable gouvernemental propose d'encadrer ces jeunes à travers le service civique national, le ministère de la Jeunesse et le concept « Armée-Nation », en perspective des Jeux de la Francophonie en 2031. Au micro de nos confrères, il a aussi regretté les blocages institutionnels autour de la loi de finances rectificative avant sa mise en vigueur, car les politiques d'emploi, de santé, d'éducation et de sécurité dépendent de ces ressources budgétaires.



Sur le volet opérationnel, l'État prépare également une riposte numérique face aux vidéos de migrants en liesse sur les réseaux sociaux. Yankhoba Diémé a révélé l'ouverture de concertations avec le ministère de la Communication contre les contenus qui banalisent les périls de l'océan. « Nous devons prendre assez de mesures sur ça, dans la mesure du possible, pour endiguer ce phénomène », a-t-il expliqué.



Cette vigilance s'appuie sur une surveillance accrue des côtes grâce à la Marine nationale, l'armée de l'air, la gendarmerie et la police. D'après la Marine nationale sénégalaise, trois unités navales ont d'ailleurs secouru sept pirogues dans les eaux du pays les 20 et 21 novembre derniers. Devant le repli des passeurs vers les États voisins sous la pression des patrouilles aériennes et maritimes, le ministre a confirmé le renforcement de la coopération au sein de la CEDEAO et du golfe de Guinée. « Il est question de la vie de notre jeunesse », a-t-il conclu.