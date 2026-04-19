Emploi : Le Sénégal vise une réduction de moitié du chômage d'ici 2034

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Amadou Moustapha Ndiek Sarré, a dévoilé les grandes lignes de la nouvelle politique nationale de l’emploi lors de son passage dans l’émission « En Vérité ». Récemment validé en Conseil des ministres, ce document stratégique fixe un cap ambitieux : faire chuter le taux de chômage de 23 % à 10 % au cours des huit prochaines années. À plus longue échéance, le référentiel « Sénégal 2050 » projette d’atteindre le plein emploi grâce à une refonte complète de l'appareil productif national.







Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement mise sur un basculement du modèle économique actuel. Le ministre a souligné la nécessité de sortir d'une économie dominée par le secteur tertiaire pour bâtir une économie industrialisée. Selon les autorités, cette industrialisation est le seul levier capable de générer une valeur ajoutée suffisante pour absorber massivement la demande croissante de travail et offrir des emplois pérennes à la jeunesse sénégalaise.







L'autre pilier de cette réforme repose sur une décentralisation agressive des opportunités économiques. Afin de briser l'hégémonie de Dakar, le programme prévoit la création de pôles territoriaux d'excellence adaptés aux ressources de chaque région. Cette approche vise à fixer les populations dans leurs terroirs et à inverser les flux migratoires internes. En développant le potentiel économique local, le Gouvernement espère instaurer un mouvement migratoire contraire, où les travailleurs n'auraient plus pour seule issue de converger vers la capitale pour s'insérer professionnellement.

