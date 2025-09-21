Emploi : « Le tandem Sonko-Diomaye avait la chance historique de rompre avec les recrutements politiques », selon Mbaye Dione

Le secrétaire général de l’Alliance des forces de progrès (AFP), Mbaye Dione, a déclaré ce dimanche que le nouveau tandem au pouvoir avait la chance historique de mettre un terme aux recrutements politiques pour certains postes à hautes responsabilités, comme les directions et les agences. Il a ainsi invité les autorités à privilégier le mérite plutôt que le militantisme, dans l'intérêt du Sénégal.



Le maire de Goundiane a également rappelé que, « dans leurs promesses de campagne, ils avaient déclaré qu’ils allaient lancer des appels à candidatures ». Il a d’ailleurs estimé que « s’ils avaient tenu leurs promesses, on n’en serait pas là, parce qu’on saurait que ces gens ont été promus au mérite ». Une personne occupant un poste suite à un appel à candidatures fera, selon lui, « un choix rigoureux de ses collaborateurs et favorisera les compétences plutôt que l’appartenance familiale », a-t-il lancé sur PressAfrikTVHD, lors de son passage à l’émission « FACE AU JURY ».



Il a ajouté : « Je pense que si l’on privilégie l’intérêt du Sénégal, il y a des postes pour lesquels on n’a pas besoin de lancer un appel à candidatures, comme pour former un gouvernement. Quand tu es élu président de la République, tu dois choisir dans ton gouvernement des personnes avec qui tu partages la même vision. Quand tu dois choisir des députés, tu places tes militants. Pour les maires, tu prends des candidats qui ont toujours été avec toi. »



Cependant, pour ce qui concerne les directions et autres agences, a déclaré Mbaye Dione, « il faut privilégier les compétences. Naturellement, à compétence égale, ils peuvent choisir celui du Pastef, mais si l’autre est plus compétent, plus éthique, il faut choisir sans hésiter celui qui pourra donner les résultats attendus. Car si tu prends ton militant et qu'il n’est pas compétent, il ne fera pas de résultats. En définitive, les Sénégalais t'ont élu pour que tu obtiennes des résultats ».



Par ailleurs, le secrétaire général de l’AFP a fait savoir que son parti est d’accord avec la reddition des comptes. Selon lui, toute personne qui s’est emparé de l’argent du contribuable doit le payer. Mais, a-t-il souligné, « quand la personne paie, elle doit pouvoir vaquer librement à ses occupations ».



Cependant, a-t-il signalé, « on constate que ce qui se fait est une simple volonté de les humilier, raison pour laquelle ils sont envoyés en prison ». En plus de ces cas, « il y a les détenus d’opinion, comme Badara Gadiaga, entre autres. Ils ont fait part de leur opinion et ils les ont envoyés en prison. Même si, comme ils le disent, ces derniers ont offensé le Premier ministre, et encore ce délit doit être défini, ils devraient être conduits en flagrant délit et non gardés en prison », a conclu le secrétaire général de l’AFP.