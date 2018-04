Emploi des jeunes : Macky Sall annonce l'effectivité de la DER

«Ce soir, j’ai aussi le plaisir d’annoncer que la Délégation générale à l’Entreprenariat rapide des Jeunes et des Femmes (DER), doté d’un fonds initial de 30 milliards, entre dans sa phase active », a indiqué Mack Sall lors de son Message à la Nation en cette veille de la célébration de la 58e fête de l’indépendance du Sénégal.



Et le chef de l’Etat de poursuivre : «La DER a été créée pour soutenir les initiatives d’entreprenariat et d’auto emploi des jeunes et des femmes, en répondant aux exigences de transparence de diligence et d’efficacité. A chaque talent, à chaque projet viable, l’Etat veut donner une chance de succès».



Les secteurs visés dans sa phase pilote sont la pêche avec près de deux milliards, les jeunes promoteurs de start-ups avec un milliard et enfin, «en partenariat avec une association de femmes investisseuses, la DER mobilisera 500 millions en appui à des projets spécifiques aux femmes».



Avant de révéler que : «ces efforts de création d’activités génératrices de revenus en faveur des jeunes et des femmes s’ajoutent à ceux déjà engagés avec la phase pilote du projet Formation-école-entreprise que j’ai lancée le 6 mars dernier. Grâce à une mobilisation plus accrue de l’entreprise, c’est finalement 25 000 jeunes, au lieu des 10 000 initialement prévus, que nous préparons, sur une période trois ans, à intégrer le marché de travail».