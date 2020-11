Emploi des jeunes : Seydi Gassama appelle à la "rationalisation" des structures déjà créées

L'un des problèmes de l'emploi des jeunes au Sénégal, c'est la multiplicité des structures d'encadrement et de financement. Des structures nombreuses, inefficaces et budgétivores. Plutot que de créer de nouvelles, il faut procéder à leur rationalisation. @Macky_Sall @PR_Senegal

Le président de la République, Macky Sall a annoncé mercredi en Conseil des ministres, la création du Conseil national pour l’insertion et l’emploi des jeunes (Cniej), un organe consultatif stratégique d’impulsion, pour lutter contre l’émigration clandestine et le chômage des jeunes.Mais, pour le Directeur exécutif de Amnesty Sénégal, Seydi Gassama, cette décision n’est pas la bonne, aux regards de toutes les autres structures créées et ayant les mêmes objectifs. Il a plutôt appelé à leur rationalisation.« L'un des problèmes de l'emploi des jeunes au Sénégal, c'est la multiplicité des structures d'encadrement et de financement. Des structures nombreuses inefficaces et budgétivores. Plutôt que de créer de nouvelles, il faut procéder à leur rationalisation », a-t-il posté sur Twitter.