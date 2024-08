Emploi : la Der/FJ octroi 37 véhicules taxis à des jeunes de Dakar

Sur un programme de 2000 taxis urbain à travers le pays, la Der/FJ a octroyé 36 véhicules à des jeunes de la capitale sur un lot de 50 attendus. La cérémonie de remise de clé s’est déroulée mardi 20 août au CICES sous la houlette de la déléguée générale, Aida Modj. Ceci intervient dans le cadre de la modernisation du parc de taxis par le Der/FJ en collaboration avec ses partenaires.



Ces jeunes au nombre de 36, qui ont reçu leurs véhicules, avaient été formés en amont, dans la sécurité routière, le civisme et la gestion financière.



L'objectif pour la déléguée générale de la Der/FJ « est de faire participer les jeunes et les femmes, mais de leur permettre de faire de l’économie du Sénégal. C’est possible. J’ai cité les secteurs qui sont presque la base de notre souveraineté en tout lieu, mais aujourd’hui, c’est le secteur des transports qui est à l’honneur » a rapporté le journal Libération.



Cependant, elle poursuit : « notre devise, c’est d’octroyer des financements capables d’impacter sur l’économie réelle en général, mais aussi, faire participer nos cibles que sont les jeunes et les femmes à l’économie… » a déclaré Aida Modj .



Néanmoins, la déléguée générale de la Der/FJ plaide pour le remboursement de ses véhicules, car cela permettrait à d’autres porteurs de projets de pouvoir bénéficier du soutien de l'Etat du Sénégal « si nous réussissons ensemble le pari de remboursement, vous encouragerez à injecter plus de ressources financières pour l’atteinte des objectifs ».