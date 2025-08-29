Réseau social
En Afrique du Sud, le maire de Johannesburg veut faire des cimetières des lieux de tourisme mémoriel



En Afrique du Sud, le maire de Johannesburg veut développer le tourisme des cimetières. Une pratique encore très peu répandue, alors que de nombreux héros sud-africains, notamment de la lutte anti-apartheid, y reposent. À Soweto, cœur de la lutte et de la répression, le cimetière Avalon – l’un des plus grands de la ville, s’est doté de nouvelles installations et prépare déjà le terrain pour accueillir des touristes du monde entier.

Il y a encore un an, l'accueil du cimetière Avalon se résumait à une rangée de chaises. Aujourd’hui, on y trouve une grande fresque historique. « Vous avez toute l’histoire d'Avalon, cimetière inauguré en 1972. » L’histoire est là ; Azola Manjati, directeur du cimetière, veut maintenant la rendre accessible. « Vous voyez ? Là, c’est notre nouvelle signalisation. Elle indique où se trouvent les personnalités importantes. C’est tout nouveau, nous l’avons installée en juillet. »

Des panneaux qui mènent par exemple à la tombe d'Hector Pieterson, tué à 12 ans lors de la violente répression de 1976. « Sa tombe est loin du carré des héros. Parce qu'en 1976, ces figures n'étaient pas encore considérées comme des héros. »
RFI

Vendredi 29 Août 2025 - 14:30


