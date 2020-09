En Afrique, «le virus s'est retrouvé au contact d'une population déjà immunisée»

Et si beaucoup d'Africains étaient immunisés contre le Covid-19 grâce aux anticorps qu'ils développent depuis des années pour lutter contre d'autres coronavirus ? C'est la thèse du médecin sénégalais Massamba Sassoum Diop, qui constate que, pour l'instant, l'Afrique est beaucoup moins impactée que d'autres continents et qui en cherche la cause. Ce médecin, qui exerce à la fois à Dakar et à Paris, préside SOS Médecins Sénégal et la Société sénégalaise d'anesthésie, de réanimation et de médecine d'urgence.