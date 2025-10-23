En Côte d'Ivoire, une Couverture maladie universelle entre ambitions et limites

Le budget de la santé pour 2025 est d'environ 760 milliards de francs CFA (environ 1,17 milliard d'euros), avec 13,2 milliards de francs CFA (environ 20 millions d'euros) pour le régime non-contributif de la CMU. L'enjeu est en effet de taille : si la Côte d'Ivoire affiche un taux de croissance bien supérieur à celui des autres pays d'Afrique subsaharienne – près de 6 % contre 3,4 % en 2024 –, son espérance de vie moyenne (62 ans) était en 2023 inférieure à celle de la région (63 ans).



...mais un taux d'utilisation de 24 %

En revanche, si les deux-tiers de la population a désormais sa carte, seul un quart des inscrits l'utilisait vraiment à la mi-2025, selon des données du ministère de la Santé. Comment expliquer un tel décalage alors que le dispositif promet de prendre en charge 170 pathologies, plus de 900 types de médicaments à travers près de 2 200 établissements de santé et un millier de pharmacies (selon les chiffres de la Caisse nationale d'Assurance maladie) ?



Matin Djedou Amalaman est socio-anthropologue et maître de conférences à l'université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo. Il est le co-auteur d'une vaste étude de 2023 sur la perception de la CMU. « Au départ, les personnes qui se sont fait enrôler, peut-être que ce n'était pas dans un souci de vraiment vouloir disposer d'une assurance-maladie qui les protège, mais c'était sous la contrainte que, pour tel ou tel dossier administratif, on avait besoin de la carte CMU », souligne-t-il.



Le chercheur indexe par ailleurs plusieurs facteurs pouvant plomber sa popularité : une cotisation mensuelle élevée pour les ménages modestes, son manque de progressivité, la concurrence d'assurances privées, l'absence de prise en charge par la CMU les week-ends et jours fériés dans certains centres, ou une culture de l'assurance encore perfectible chez les Ivoiriens.



« La CMU peut changer la vie des gens »

Matin Djedou Amalaman évoque aussi un déficit dans la prise en charge de certains « grands malades » et certaines « maladies chroniques », alors que « ce sont ces grands malades qui, naturellement, ont besoin beaucoup plus de la prestation ». « Donc, ceux qui sont allés à une consultation et qui n'ont pas pu bénéficier, malgré leur carte, d'une assistance médicale appropriée, eh bien leurs témoignages auprès d'autres personnes ont fait ensuite que ces dernières ne sont pas pressées d'aller se faire enrôler », développe-t-il.



Si la CMU couvre un éventail large d'affections comme la méningite, le paludisme ou la tuberculose, des pathologies cardiaques ou des cancers, elles, ne rentrent encore pas dans son panier de soins. Sollicitée par RFI pour évoquer cette offre, la Direction générale de la CMU n'a pas donné suite, invoquant un calendrier surchargé en cette période électorale. Les autorités ont toutefois récemment annoncé que l'hypertension et le diabète – deux maladies répandues – vont désormais être pris en charge.



Le docteur Idriss Coulibaly, du Centre de santé Anono, se montre optimiste : « On a des exemples factuels du fait que la CMU peut changer la vie des gens : un scanner qui devrait coûter 50 000 francs CFA qu'on peut réaliser à 5 000, une appendicectomie qu'on peut réaliser en urgence à moins de 20 000 francs CFA... Tout n'est pas parfait, c'est vrai. Mais des efforts sont faits pour répondre à un besoin réel. »



« L'assurance-maladie est une très bonne politique »

Se pose, à terme, la question de la viabilité du système, dans un pays à la forte croissance démographique. Celui-ci est financé en partie par des prélèvements à la source sur les salaires des fonctionnaires et des salariés du privé. Fonctionnaires et salariés qui usent peu du dispositif. « Il faut être à jour de ses cotisations pour pouvoir logiquement permettre à l'assurance d'être viable et permettre à la CMU de pouvoir vraiment être un projet efficace et durable, souligne Matin Djedou Amalaman. Le problème se pose en termes de recouvrement des cotisations. C'est ça qui est actuellement le gros défi. »



Le chercheur espère que les autorités le relèveront. Car, conclut-il : « L'assurance-maladie est une très bonne politique. Il faut vraiment encourager les acteurs à la réussir, encourager l'État de Côte d'Ivoire à la réussir. »