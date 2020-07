En direct...La rencontre de confrontation et d’échanges portant sur le dossier Bocar Samba Dièye avec Abdoul Mbaye

L’Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act) veut mettre fin aux accusations de Bocar Samba Dièye à l’encontre de son président Abdoul Mbaye, au sujet de l’affaire Cbao. Et pour ce faire, une rencontre de confrontation et d’échanges portant sur le dossier se déroule à l'instant. Mieux, les partisans de l’ancien Premier ministre ont demandé à l’opérateur économique, " monsieur Bocar Samba Dièye et toutes les personnes concernées à participer à cette sortie médiatique afin que toute la vérité sur ce dossier soit dite". Suivez en direct leur conférence de presse !