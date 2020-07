En l'absence d'accord sur le plan de relance, le sommet européen se poursuit

Depuis vendredi, les "frugaux" résistent. Les Pays-Bas et leurs alliés ne cèdent pas aux appels de l'Allemagne et de la France qui tentent, sans succès, de les infléchir pour la signature d'un plan de relance qui bénéficieraient aux pays les plus touchés par la pandémie, Espagne et Italie en tête. Face à l'absence de compromis, les 27 vont jouer les prolongations, le 19 juillet, et tenter encore une fois de parvenir à un accord.



Sur la table des négociations, un fonds constitué par une capacité d'emprunt de 750 milliards d'euros, adossé au budget à long terme de l'UE (2021-2027) de 1 074 milliards d'euros. L'unanimité des 27 Etats membres étant requise, un compromis est particulièrement difficile.



"Malgré des concessions, le chemin risque d'être encore long", confirme Alix Le Boudon, correspondante de France 24 à Bruxelles. Elle précise que les discussions vont se poursuivre lors de "séances en plénière" et de "face-à-face.