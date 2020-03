En pleine lutte conte le coronavirus, l'État a rapatrié 190 Sénégalais, en une semaine

Le rapatriement des compatriotes bloqués à l'étranger est-il à l'origine de la propagation de la pandémie du Coronavirus? En une semaine, le ministère des Affaires étrangères a rapatrié 190 Sénégalais et dans des conditions parfois rocambolesques, rapporte L'Observateur.



Mercredi dans la matinée, la compagnie américaine Delta a atterri sur l'une des pistes de l'aéroport International Blaise Diagne. A bord, 43 passagers qui ont mis pied sous la surveillance stricte des médecins. Ils ont été embarqués dans un bus spécial, direction dans un hôtel au Lac Rose pour être mise en quarantaine.



Selon les chiffres de L'Observateur, en une semaine, le ministère des Affaires étrangères a rapatrié quelques 190 personnes à risque, dont 6 bébés, provenant pour la plus part des pays fortement touchés par la pandémie. Les deux derniers vagues de rapatriement d'urgence étaient venus du Maroc. Au total, 122 passagers par vol-ferry et 25 autres par cortège sécurisé par les Forces armées sénégalaises