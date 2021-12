En situation de détresse à Dakar, des réfugiés africains abandonnés par le HCR et menacés d’expulsion par la police (Vidéo)

Près d'une vingtaine de réfugiés congolais, sierra léonais, ivoiriens, libériens vivent dans la précarité et la détresse les plus absolues à Dakar depuis 9 ans. Ce, au su et au vu du bureau pays du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR).



Expulsés de leurs maisons de location depuis près de quatre (4) mois, ils ne savent où aller avec leurs enfants, sans toit, sans travail. Espérant assistance auprès du HCR, ils se sont rendus au siège de ce dernier où ils dorment à la belle étoile tous les jours, depuis l'hivernage, selon leur porte-parole.



"Nous espérions juste assistance de la part de cet organisme dédié. Mais jusque-là aucune réponse ne nous a été servie. Au moment où on vous écrit ces lignes, ils sont une dizaine d'éléments du GMI qui ont été mobilisés", a pesté Loua Diomandé qui a, en compagnie de ses camarades, accordé une interview à PressAfrik ce jeudi, alors que lui et ses camarades sont sous surveillance policière. Regardez !