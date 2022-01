En solidarité avec le peuple malien : Mouvements citoyens, Osc et personnalités d’Afrique engagent la CEDEAO à lever l’embargo au Mali

En solidarité avec le peuple malien, les mouvements membres du réseau Afrikki, des mouvements citoyens, partis politiques et personnalités publiques africaines expriment leur solidarité au peuple malien et dénoncent les sanctions de la CEDEAO. « Au-delà des réserves que l’on peut nourrir vis-à-vis de la junte au pouvoir sur la durée de la transition et la gestion des affaires publiques, nos organisations sont conscientes que la lutte actuelle du vaillant peuple malien s’inscrit en droite ligne de celle des pères fondateurs de l’unité africaine. L’avenir d’une Afrique libre et souveraine en dépend », ont-ils déclaré dans un communiqué.



À ce titre, « nous, mouvements citoyens, partis politiques et personnalités d’Afrique et de sa diaspora : « Condamnons les décisions iniques, indignes et scélérates des chefs d’États de la CEDEAO. Engageons la CEDEAO à lever dans les plus brefs délais cet embargo sur le peuple frère du Mali », précise-t-on dans le communiqué.



Les mouvements citoyens, Osc et personnalités d’Afrique de poursuivre : « Assurons le Peuple Malien de la solidarité et du soutien indéfectible des masses silencieuses africaines ». « Engageons tous les africains épris de paix et de liberté à se mobiliser pour exprimer leur solidarité au peuple Malien en lutte pour la Renaissance de leur souveraineté ».



« Rappelons la priorité que constitue la lutte contre le terrorisme et les forces obscurantistes qui endeuillent le Mali, les pays du Sahel, et menacent de disloquer les sociétés africaines ».

Enfin, si la CEDEAO persiste à punir le peuple malien pour ces considérations politiques, indiquent les membres du réseau « Afrikki4Mali » « nous braverons cet embargo en ralliant le Mali, pour participer aux mouvements de protestation à Bamako. Une synchronisation de ces manifestations se fera partout dans le monde devant les ambassades en soutien au Mali ».





Organisations signataires du réseau « Afrikki4Mali »

Organisations de la société civile africaine : Yerewolo "Debout Sur Les Remparts" (Mali), Balai Citoyen (Burkina Faso), Y en a marre (Sénégal), Filimbi (RDC), Novox (Côte d'Ivoire), Lucha (RDC), Sindimuja (Burundi), MOUVEMENT MPLCA (RDC), CONGO UBUNTU (RDC), Solidarity (Ouganda), 3e Voie (Comores), Fees Must Fall (Afrique du Sud), Iyina (Tchad), FRAPP France Dégage (Sénégal), Team Gom Sa Boppa (Gambie), Wake Up (Madagascar), En Aucun Cas (Togo), Émergence Citoyenne (Guinée Conakry), Ras Le Bol (Congo), Balai Citoyen (Guinée Conakry), Afrikamba (Burkina Faso), 2H pour Kamita (Burkina Faso), Ligue des Panafricanistes (Burkina Faso), ONG 3D (Sénégal), Afrikajom Center (Sénégal), Solidarités Activistes (Guinée Conakry), Ufahari wa Komori (Comores)



Partis ou Mouvements Politiques :

APP/ Burkindi (Burkina Faso), Burkina Yirwa (Burkina Faso), OPA/Burkina (Burkina Faso), MCR (Burkina Faso), PUR (Burkina Faso), FDS / Les Guelwaars (Sénégal), Mouvement SENS (Burkina Faso)



Personnalités publiques : Dr Ra-salbga OUÉDRAOGO (Burkina Fasp), Tiken Jah (Mali, Côte d’Ivoire), Nathalie YAMB (Cameroun), Odile SANKARA (Burkina Faso), Kadja NIN (Burundi), Didier Awadi (Sénégal), Master Soumy (Mali), Dame MBODJ (Sénégal, Pr Bassiahi Abdramane SOURA (Burkina Faso), Gora Khouma (Union des routiers, Sénégal), Pr Augustin LOADA (Burkina Faso), Pr Jean François KOBIANE (Burkina Faso), Valsero (Cameroun), Élie Kamano (Guinée), Bassolma BAZIÉ (Burkina), Pr Yoporeka SOMET (Burkina Faso), Abdoulaye Menes Diallo (Burkina Faso), Maud-Salomé EKILA (RDC), Soumbil (RCI), Aziz DIALLO (Burkina Faso), Fadel BARRO (Sénégal), Maître Guy Hervé KAM (Burkina Faso), Yoporeka SOMET (Burkina Faso), Pr Étienne TRAORE (Burkina Faso), Pr Mamadou KOULYBALI (Côte d'Ivoire), Jonas HIEN (Burkina Faso), Luc DAMIBA (Burkina Faso), Mounoubai MADNODJE (Tchad), Dr Ollo Pépin HIEN (Burkina Faso), Pr Jean François KOBIANE (Burkina Faso) Pr Bassiahi Abdramane SOURA (Burkina Faso), Pr Aziz FALL (Canada), Honorable Alexandre Sankara (Burkina Faso), Sam's K Le Jah (Burkina Faso)...