Encore une explosion de pirogue en mer: 5 personnes portées disparues

Les drames continuent en mer. Dans la soirée du samedi 14 novembre, une pirogue, transportant 6 jeunes, a pris et explosé en pleine aux larges des côtes de la commune de Toubacouta, dans la région de Fatick.



Selon des informations de la Rfm, 5 des passagers sont portés disparus pour le moment. Tandis que l’un des jeunes a été retrouvé. Ces derniers seraient venus d’un village gambien et auraient embarqué dans une pirogue de fortune pour rejoindre une autre plus grande qui les attendait.



Des recherches sont entamées par les autorités pour retrouver les corps des 5 personnes disparues dans l'explosion de la pirogue.