Enfant tué à Sam Notaire : les premiers éléments de l’enquête

Le quartier de Sam Notaire (Guédiawaye) s'est réveillé sous le choc lundi. Fallou Ndiaye, un garçon âgé de 5 ans, a été tué dans des conditions atroces.



D’après le journal Libération, les premiers éléments de l'enquête révèlent que Fallou Ndiaye, dont les parents sont divorcés, était venu passer quelques jours chez son père qui est chauffeur. Il dormait dans une chambre avec ses deux frères âgés de 8 et 13 ans.



Dans ses déclarations, poursuit le journal, le père du défunt soutient avoir quitté la maison, vers 5-6 heures du matin tout en prenant le soin de fermer à clef la chambre où dormait les petits. Le temps de revenir à son domicile aux alentours de 8 heures comme il aurait l'habitude de le faire.





Mais quand ils se sont réveillés, les deux frères de Fallou Ndiaye ont dit qu'ils n'avaient pas vu ce dernier et la porte était ouverte. C'est en le cherchant qu'ils rapportent avoir découvert le corps sans vie de Fallou Ndiaye étalé sur la terrasse. D'après les premiers constats, la « mort a été très violente ».





Libération rapporte que jusqu’à mardi soir aucune arrestation n’a été notée dans cette affaire. La belle-mère de la victime, annoncée en détention, serait libre. Elle ne ferait pour l’instant l’objet d’aucune poursuite.





Le journal souligne que l’enquête suit son cours et probablement il faut s’attendre à des développements dans les prochaines heures.